İşsizlik azaldı istihdam arttı

İşsizlik oranı ilk çeyrekte tek haneye düşerken, ücretli çalışan sayısı ise geçen yıla göre arttı. İşsizlik oranı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.



AYLIK BAZDA 0.5 ARTTI

Ücretli çalışan sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış gösterdi. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2022'de 13 milyon 862 bin 333 kişi iken bu yıl martta yüzde 6,5 artışla 14 milyon 757 bin 342 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,6 artış kaydetti. Sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

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