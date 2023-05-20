“Pandemi ve krize rağmen büyümeyi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletin "güven ve istikrar" dediğini ve milletin verdiği mesajları doğru okumaya çalışacaklarını belirten Oktay, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki hakimiyetinin devam ettiğini söyledi. Oktay, ekonomideki yapısal dönüşümle, ihracat odaklı bir büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Aslında biz OECD ülkeleri arasında, dünyada da, hem pandemi döneminde hem sonraki krizler döneminde hiç aralıksız büyümeyi sürdüren bir ülke konumunda olduk" dedi. Oktay, yeni dönemde ekonomiye en büyük önceliğin verileceğini, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde ekonomide sağlanacak iyileşmeyi herkesin göreceğini ifade etti. Oktay, savunma sanayisinde olduğu gibi her bir sektörde yapısal dönüşüm başlattıklarını, enerjide yerli ve milli hamleler yaptıklarını anlatarak, "Biz geçen yılki olaylardan dolayı 110 milyar dolarlık bir fatura ödedik. Şimdi birden bizim enerji politikalarımız değişti. Şimdi enerjide yüzde 100 dışa bağımlı olan bir ülkeden 'Türkiye bir enerji üssü olacaktır' iddiası olan bir ülkeye geçiş yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği bir şeydir bu" dedi.

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