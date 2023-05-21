“Eastmed Türkiye’siz inşa edilemez”

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm planları değiştiren Libya ile deniz yetki anlaşması sonrası Yunanistan, EastMed adımını atmıştı. 2 Ocak 2020'de imzalanan anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'deki gazın GKRY ve Girit üstünden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması amaçlanıyordu.



TÜRKİYE ÇIKIŞI SES GETİRDİ

Başta projeye destek veren ABD, daha sonra projeyi ekonomik ve uygulanabilir bulmayarak desteğini geri çekti. İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi'nin East- Med boru hattı projesi ile ilgili çıkışı dünya basınında ses getirdi. Projenin Türkiye'siz hayata geçirilemeyeceğini vurgulayan Descalzi, "Türkiye'nin katılımı olmadan projenin planlama ve inşasının imkansız olduğunu görüyorum. Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan 'deniz yetki anlaşmasının önemi unutulmamalı" ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜK DİPLOMATİK ATAK

Descalzi, anlaşma ile Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret ederek, "İsrail, GKRY ve Yunanistan'ın Türkiye'nin katılımı olmadan bir anlaşmaya varabileceklerini hayal edemeyiz" diye ekledi. Türkiye, Libya ile hukuka uygun şekilde yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla tarihinin en büyük diplomatik ataklarından birini gerçekleştirirken Doğu Akdeniz'deki sınırlarını da resmen ortaya koymuş oldu. Çünkü bu anlaşmaya göre, iki ülke Akdeniz'deki doğal kaynaklara hak talep edebileceklerini duyurdu. Öte yandan anlaşma, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), adanın tek sahibi gibi davranarak ve hakkaniyet ilkesine aykırı bir şekilde 2003'ten bu yana deniz yetki alanını sınırlandırmaya yönelik attığı tek taraflı adımlara güçlü cevap niteliği taşıyor.

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