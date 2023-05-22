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Haberler Ekonomi KKM’nin bütçeye maliyeti azalıyor

KKM’nin bütçeye maliyeti azalıyor

22.5.2023

Gazete

KKM’nin bütçeye maliyeti azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM gibi yenilikçi enstrümanlarla ekonomiye olumlu katkılar sunulduğunu belirtti. Toplam 2.3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının bütçeye maliyetinin giderek azalmaya devam ettiğini belirten Nebati, "Bütçeye maliyeti toplamda 95.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dâhilinde değildir" dedi. Bakan Nebati, bugün, toplam 2.3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyetinin giderek azalmaya devam ettiğini, toplamda 95.3 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.
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