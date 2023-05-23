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Haberler Ekonomi Deprem yardımları vergiden düşülecek

Deprem yardımları vergiden düşülecek

23.5.2023

Gazete

Deprem yardımları vergiden düşülecek
Gelir İdaresi Başkanlığı, hangi tür bağış ve yardımların vergi matrağından düşürüleceğine dair rehber hazırladı. Deprem yardımları da vergiden düşürülecek yardımlara dahil edildi. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan "Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi" yayımlandı. Buna göre; bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için; mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması, makbuz karşılığı olması, karşılıksız yapılması, sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmesi, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
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