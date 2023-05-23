Tüketici güven endeksi mayıs ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 91,1 olduğunu duyurdu.



TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak 91,1 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,2 artarak 70,6, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4,7 artarak 94 değerini aldı.

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