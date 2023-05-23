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Haberler Ekonomi Tüketici güven endeksi mayıs ayında arttı

Tüketici güven endeksi mayıs ayında arttı

23.5.2023

Gazete

Tüketici güven endeksi mayıs ayında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 91,1 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak 91,1 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,2 artarak 70,6, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4,7 artarak 94 değerini aldı.
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