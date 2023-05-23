Türkiye’de ilk kez kivi sucuğu üretildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde kooperatif kuran girişimci kadınların Türkiye'de ilk kez ürettikleri ve patentini aldıkları kivi sucuğu büyük talep görüyor. Altınova Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekleriyle kurulan Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde görev yapan girişimci kadınlar, Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi olan kivinin kurumuş halinin yanı sıra sirkesini de yaparak beğeniye sunmuştu. Bu kez kividen sucuk yapan kadınlar, bunun da patentini aldı.

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