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Haberler Ekonomi Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ÖBA’da yapılacak

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ÖBA’da yapılacak

24.5.2023

Gazete

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ÖBA’da yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarının başlayacağını anlatan Özer, "19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarını, öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Özer, 16 Haziran'da 2022- 2023 eğitim öğretim döneminin sona ereceğini anımsatarak, "1 Ağustos- 1 Eylül arasında deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için bir telafi mekanizması olacak" diye konuştu.
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