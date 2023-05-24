Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ÖBA’da yapılacak
24.5.2023
Gazete
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarının başlayacağını anlatan Özer, "19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarını, öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Özer, 16 Haziran'da 2022- 2023 eğitim öğretim döneminin sona ereceğini anımsatarak, "1 Ağustos- 1 Eylül arasında deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için bir telafi mekanizması olacak" diye konuştu.