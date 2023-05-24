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Haberler Ekonomi Tayfun füzesinin yeni test atışı başarıyla tamamlandı

Tayfun füzesinin yeni test atışı başarıyla tamamlandı

24.5.2023

Gazete

Tayfun füzesinin yeni test atışı başarıyla tamamlandı
Türkıye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize- Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.
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