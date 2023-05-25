EYT’liler emlak vergisi ödemeyecek

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanarak emekli aylığına hak kazanan EYT'li ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak. EMLAK vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanılabiliyor. Evini kiraya verip kirada oturan da bu hakkı elde edebiliyor. Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. 2023'te emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak.



HAZAL ATEŞ

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