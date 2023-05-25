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Haberler Ekonomi Özdilek’ten Dünya Havlu Günü’nde özel hediyeler

Özdilek’ten Dünya Havlu Günü’nde özel hediyeler

25.5.2023

Gazete

Özdilek’ten Dünya Havlu Günü’nde özel hediyeler
Özdilek Ev Tekstili, misafirlerine 25 Mayıs Dünya Havlu Günü'ne özel sürpriz kampanyalar sunuyor. Özdilek Ev Tekstili, Türkiye'deki 126 ev tekstili mağazası, 14 alışveriş merkezi, farklı AVM'lerde yer alan 10 departman mağazası, 7 hipermarketi ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim. com'da ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Özdilek AVM'leri, departman mağazaları ve Özdilek Ev Tekstili mağazalarından yapılacak 250 TL ve üzeri ev tekstili alışverişlerinde, havlu hediyesi kullanıcılarını bekliyor
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