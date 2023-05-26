166 ülkeye un ihracatı yapıldı

TÜRKİYE Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton civarında un ihracatı yaptığını söyleyerek, "166 ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyoruz. En çok un ihracatı Irak'a yapılıyor" dedi. TUSAF Başkanı Tezcan, Lojistik süreçler lehimize gelişiyor, fiyat anlamında da avantajlı olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin un ihracatını her geçen yıl arttırdığını belirten Tezcan, "166 ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyoruz. En çok un ihracatı Irak'a yapılıyor. Brezilya'ya bile un satıyoruz" diye konuştu. Tezcan, bazı ülkelerin Türk ununa karşı uyguladığı korumacılık önlemleri kapsamında, soruşturma ve davalar açtıkları bilgisini vererek, Endonezya ve Filipinler dahil bu konuda açılan tüm davaları kazandıklarını belirtti.