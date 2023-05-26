Deprem bölgesindeki enerji borçları siliniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Olağanüstü Hal Kapsamında yeni bir hamleyle konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan yerlerdeki ödenmemiş enerji tüketim bedellerini silme kararı aldı.

DESTEK KAPSAMINDA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan konut ve iş yerlerindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları silinecek. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim tutarları da silinecek. Yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğalgaz tüketimleriyle kamu kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri yeni destek kapsamı dışında tutulacak.

Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması ve bu tüketim yerlerinin herhangi bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olması durumunda da sayaca bağlı tüketimin tamamı terkin edilecek. Belirlenen esaslara göre, 6 Şubat öncesine ait olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Yapılmış ödemeler, tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında değerlendirilecek.