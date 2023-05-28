100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını bildirdi. Bakan Özer, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından yapılan başvuru sayısı 21 bin 34'e ulaştı, tescil sayımız ise 3 bin 96'ya çıkarak büyük bir artış sağlandı" dedi. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaştı. Özer paylaşımında, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.



200 MİLYON GELİR

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34'e, tescil sayısının ise 3 bin 96'ya ulaştığını belirtti. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin buluş içeren özgün çalışmaları, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konuda okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını söyleyen Özer, "Tescil sayımız ise 3 bin 96'ya çıkarak büyük bir artış sağlandı. Bu kapsamda 633 patent, 1150 faydalı model, 17 bin 940 tasarım ve 1311 marka başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 27 patent, 60 faydalı model, 2 bin 532 tasarım ve 477 marka olmak üzere 3 bin 96 tescil alındı" ifadelerini kullandı.

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