Asgari ücretin memur maaşı ile birlikte temmuz ayında yeniden değerlendirileceği gündeme geldi. Ne kadar olacağı ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 500 doları baz gösterdi. Uzmanlar da bu konudaki değerlendirmelerini ortaya koydu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin geleceği yerle ilgili olarak temmuz ayındaki asgari ücretin sadece enflasyon geçilme endeksi ve verilecek refah payıyla kalmayacağı belirtti. Karakaş'a göre, bütün dengelerin yeniden sağlanması, çalışma barışı ve huzurunun sağlanması açısından asgari ücret 12 bin lirayı geçecek. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Zamla ilgili beklentiler artarken, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkların da olduğunu belirtti. Asgari ücretin temmuzda son derece farklı olacağının altını çizen Karakaş, "Kamuda çalışan işçilere verilen zamlar domino etkisi yapacaktır. Temmuzda asgari ücret 25 bin 12 buçuk liraya yükselecek" dedi.

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