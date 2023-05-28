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Haberler Ekonomi Aydın plajlarına 24 mavi bayrak

Aydın plajlarına 24 mavi bayrak

28.5.2023

Gazete

Aydın plajlarına 24 mavi bayrak
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 24 plaj ile bir marina 2023 yılında 'Mavi Bayrak' almaya hak kazandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) belirlediği kriterler doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2023 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar belirlendi. TÜRÇEV yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonrasında Kuşadası'nın 24 plaj ile bir marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde TÜRÇEV yetkililerinden teslim alınacak bayraklar, plajlarda göndere çekilecek.

İHSAN KARATAŞ
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