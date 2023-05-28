Depremzedeler için 1.8 milyarlık kaynak

Asrın felaketinde depremden etkilenen vatandaşları için seferber olan hükümet, devletin her bir kolundan ayrı ayrı desteklerini sürdürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremin ilk anından bugüne kadar 1 milyar 851 milyon liralık kaynak aktardı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 18 ilde 53 ayni bağış deposu kuran Bakanlık, gelen yardımları buralarda istifleyerek ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdı. Ayni yardımlarda başrolü oynayan Bakanlık, deprem bölgesinde 3 bin 960 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ve ASYA ekipleriyle sahada yer aldı. Ayrıca 2 bin 850 çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de desteği ile toplamda 6 bin 810 kişinin yardım organizasyonunda bulunmasını sağladı.



135 MİLYON KALEM YARDIM

Yaşanan afet sonrasında deprem bölgesinde 203, deprem bölgesi dışında 94 olmak üzere toplam 297 sosyal market kurarak vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan Bakanlık, bunun yanı sıra uzakta olan yerler için gezici sosyal marketi hizmete sundu. Yardımların ulaştırılması için hem kara yolunu hem hava yolunu kullandıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Asrın felaketi olarak adlandırılan bir depremi, büyük bir dikkatle ve tüm imkânlarımızı kullanarak, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret ettik. Bölgede toplam 135 milyon kalem yardım malzemesi dağıttık" dedi.



RANA BÜYÜKTAŞ

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