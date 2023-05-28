Kuyudan çıkan petrol görüntüsü paylaşıldı

Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cudi-Gabbar petrolünün çıkarılma işlemleri devam ederken, bölgeden yeni müjdelerde geliyor. Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

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