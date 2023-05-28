Türk ağaç işlemecileri Almanya’da vitrine çıktı

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) 53 Türk üreticiyle alanında dünyanın en büyük fuarı olan Ligna Hannover Uluslararası Ağaç ve Ağaç İşleme Makineleri, Tesis ve Ekipmanları Fuarı'na katıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekonomik hacmi 500 milyon dolara ulaşan ağaç işleme makineleri sektörü, alanında dünyanın en büyük fuarı olan ve 5 gün süren Ligna Hannover'de 37'si AİMSAD üyesi olmak üzere toplamda 53 Türk firmasıyla yer aldı. Dünyanın en büyük ağaç işleme makineleri fuarı olma özelliği taşıyan ve 160 ülkeden katılımcıların yer aldığı fuarda Türk ürünleri yoğun ilgi gördü.

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