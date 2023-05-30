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Haberler Ekonomi Bakan Nebati: Güven endeksi son 20 ayın en yüksek seviyesinde

Bakan Nebati: Güven endeksi son 20 ayın en yüksek seviyesinde

30.5.2023

Gazete

Bakan Nebati: Güven endeksi son 20 ayın en yüksek seviyesinde

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaparak, "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, "Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz" dedi.

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