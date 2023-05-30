Ekonomiye odaklanalım

İzmir iş dünyasının sivil toplum kuruluşları, birer açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamalarda yeni iktidara başarılar dilenirken, yeni ekonomi yönetiminin hızlıca açıklanması çağrısı da yapıldı. İşte İzmir iş dünyasının görüşleri:

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte artık tüm odağımızı ekonomiye çevirmeli ve ülke olarak sahip olduğumuz bu büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlenen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin tüm kurumlarıyla, hep birlikte üreteceğimiz, kentimize ve ülkemize katkı sağlayacağımız nice günler temenni ediyoruz. Artık tüm odağımızı "ekonomi"ye çevirmeli ve ülke olarak sahip olduğumuz bu büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflemeliyiz. İş dünyası olarak güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinin devam edeceğini söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, "Demokrasi gereği yapılan seçimlerimiz sonunda Cumhurbaşkanımız tekrar seçilmiştir kendisini tebrik ediyorum. Ülkemizin kalkınması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza desteğimize devam edeceğiz" dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Türkiye, demokrasi tarihi için çok önemli bir seçim sürecini daha olgunlukla geride bırakmış bulunuyor. Yüzde 52 oy oranıyla ve yaklaşık 28 milyon seçmenin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. İş dünyası olarak bizler, ülkenin bir an önce gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesini bekliyoruz" dedi.

ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILMALI

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli bir şekilde ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır" dedi.

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu, "ESİAD olarak, seçimlerin başarıyla tamamlanmasını demokrasi ve uzlaşma kültürünün güçlenmesi bakımından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor; kendisine, kurulacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesine ve tabi ki Türkiye Büyük Millet Meclisimize başarılar diliyoruz. Artık Türkiye'nin gerçek gündemine hızla dönme zamanı gelmiş bulunuyor" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz. Aylardır süren seçim gündeminden hızlıca sıyrılarak başta ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin süregelen sıkıntılarına odaklanmak gerektiğine inanıyoruz. Milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan milletvekillerini kutluyoruz. İzmir Milletvekillerimizden şehrimize ve bölgemize katkı sağlayacak projeleri bekliyoruz" dedi.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise şunları kaydetti: "Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturuna bağlı olarak ülkemizin sandıkta verdiği karara saygımız sonsuzdur. Tüm ülkemize sonuçların hayırlı olmasını dilerim. Yeni ekonomik yol haritasının güncellenerek açıklanması ve piyasalara güven verici mesajlar verilerek çalışmalara başlanmasını beklemekteyiz."

DESTEĞE HAZIRIZ

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Türkiye bir seçim dönemini daha tamamladı. Seçim dönemi boyunca siyaset ülkemizin birinci gündemi oldu. Artık başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yaşanan sorunların çözülmesi için adım atılma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Biz iş dünyası olarak bu yönde atılacak her türlü adıma destek vermeye hazırız" dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin de şöyle konuştu: "Seçim sonuçlarının öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Mevcut iktidarın devamı anlamına gelen bu sonuçlar ışığında ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve yeni ekonomi politikası, iş dünyasının öncelikli konuları arasında bulunuyor. Seçim atmosferinden hızlıca çıkarak ekonomi odaklı bir çalışma içine girilmesi, hükümetten öncelikli beklentimizi oluşturuyor."