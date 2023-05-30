TOGG İzmir’de gelin arabası oldu

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, İzmir'de dünya evine giren genç çiftin gelin arabası oldu. Togg'un yapılan ilk çekilişinde talihliler arasına giren Ayhan Şefik, dünya evine giren arkadaşı Şeyma ve Burak çiftine jest yaptı. Ayhan Şefik, kendisinin kullandığı Gemlik Mavisi Togg'u düğünden önce süsleyerek genç çift için gelin arabası olarak hazırladı. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan çift, İzmir'den konvoyla Tire'ye geldi.



TOGG BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Genç çift, gelin arabasıyla şehir turu atarken araç büyük ilgi gördü. Burada mutluluklarını dile getiren Şeyma ve Burak çifti, "Yerli ve milli aracın bizim düğün arabamız olması bizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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