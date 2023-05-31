Asgari ücret zammı için geri sayım başladı

YENİ kabinenin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücrete zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücrete ilişkin saha çalışmasını sürdürürken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.

32 MİLYON ÇALIŞANA GÜVENCE

GEÇEN yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.