Bölünmüş yol ve otoyollara 32.5 milyar dolar yatırım

SAPANCAAFYONKARAHİSAR Otoyolu, Mersin-Erdemli- Silifke-Taşucu Otoyolu, Dörtyol-Hassa Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi hizmete açılacak Havalimanı sayısı 61'e çıkarılacak, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulacak yeni kabine tüm Türkiye'de altyapı çalışmalarına hız vererek, yollar yapmaya gönüller kazanmaya devam edecek. 2029- 2035 yılları arasında ise 3 bin 767 kilometrelik yeni otoyol inşası gerçekleştirilecek.