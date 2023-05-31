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Haberler Ekonomi Bu bitkiyi koparana 244 bin lira ceza

Bu bitkiyi koparana 244 bin lira ceza

31.5.2023

Gazete

Bu bitkiyi koparana 244 bin lira ceza

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yetişen, endemik bitki türleri arasında bulunan Tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezası 244 bin 315 lira oldu. Adını Milli Parkında bulunduğu Samson Dağları'nın antik ismi olan Mykale'den alan Tülüşahlar (Rhoponticoides mykalea) bu yıl ilk olarak Güvercinada'da açtı. İlk defa Kuşadası'ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı kapsamında koruma altına alındı.

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