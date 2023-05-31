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Haberler Ekonomi Yeni dönemde güçlü ekonomi yönetimi olacak

Yeni dönemde güçlü ekonomi yönetimi olacak

31.5.2023

Gazete

Yeni dönemde güçlü ekonomi yönetimi olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi ve yeni dönemin şifrelerini paylaşan Oktay, güçlü bir ekonomi yönetimi olacağını belirtti. Önceliğin ekonomi ve enflasyon olacağını vurgulayan Oktay, "Yeni kabinede güçlü bir ekonomi yönetimi ile birlikte bu mesaj bütün topluma da verilecektir. Faiz oranlarının düşük olması, fiyat artışlarının da kontrol altına alınması, özellikle büyükşehirlere baktığımızda kira ve benzeri artışların kontrolsüz olması olayı ve son dönemde bunun istismar edildiğini de biz düşünüyoruz.

FAHİŞ KİRAYA GEÇİT YOK
Bütün bu istismarların önüne geçilmesi alınacak tedbirlerle çok hızlı sonuç alacağımızı biz görüyoruz. Ekonomik tedbirler önceliğimiz olacak" dedi. Deprem bölgesinin 11 ilinin yeniden afete dirençli şekilde ayağa kaldırılması çalışması tamamlanacağını belirten Oktay, "Fahiş kira artışında yasal düzenleme devam edecek. Konut arzı artırılarak yüksek kira sorununa çözüm sağlanacak. Vatandaşın kendi anayasasını değiştireceğine inanıyoruz" dedi.

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