Büyükşehirlerde kurban satışları başladı

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş kurbanlık arayışı içerisine girdi. Büyükşehirlerde kurban satışı hemen hemen 10 gün önce başladı. Kurbanlık hayvanlar ise yaklaşık iki hafta sonra gelecek.



MALİYETLER ARTMIŞTI

Kurban fiyatları ise artan enflasyon rakamları ve et fiyatları ile birlikte geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 150 oranında arttı. Kurban fiyatları değişkenlik gösterse de ortalama fiyata büyükbaş hayvanda 60-100 bin, küçükbaş hayvanlarda ise 4-7 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da kurbanlık canlı dananın kilosu 165 lirayken, canlı düvenin kilosu 155 lira civarında bulunuyor. Kurbanlık satışı yapanlar fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 arttığını, buna neden olarak da hayvan olmayışı ve maliyetlerin yükselmesini gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

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