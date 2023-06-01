Karadeniz gazında sıra ikinci müjdede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan "bir ay ücretsiz doğalgaz" kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına "sıfır" fatura çıkarıldı. 31 mayıs itibariyle devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar TL'yi aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.



11 AY BOYUNCA SÜRECEK

Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak. Desteklemede '25 metreküpe kadar' denildiği için yine faturalı ve ön ödemeli tüm sayaçlar okunacak. Diyelim 30 metreküp tüketildiyse faturalı sayaç kullananlara 25 metreküpü düşürülerek sonraki ay için 5 metreküp kullanım için fatura çıkarılacak. 10 metreküp tüketim varsa ise yine fatura bedeli 'sıfır' olacak şekilde fatura düzenlenecek.



KARTLI SAYAÇLAR DAHİL

Aynı şekilde kartlı sayaç kullananların da sayaçları okunacak. Onların da 25 metreküpe kadar olan kullanımları yine hanelerine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemeye ne zaman giderlerse alacak olarak hanelerine yazılan metreküpler kendilerine ücretsiz olarak verilecek. Örneğin haziranda 15 metreküp, temmuzda 20 metreküp bir kullanım olduysa, burada kartlı sayaçlarda vatandaş daha önce bedelini ödeyerek aldığı doğalgazı kullanmış olacağı için, sonraki dönemde ne zaman yükleme yaparlarsa buradan hak edişleri olan 35 metreküp yine bedelsiz olarak kartlarına aktarılacak. Kartlı sayaç kullananların aylık 25 metreküpün üzerinde bir tüketimleri olursa her aydan 25 metreküp alacakları olacak.



BARIŞ ŞİMŞEK

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