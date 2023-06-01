TOBB yönetimine 3 Egeli damga vurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda seçimlere tek listeyle giden mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu 7'nci kez Birlik Başkanlığına seçildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimine girdi.İzmir, Birlik seçimlerinde aynı zamanda tarihi bir ilke de imza attı. Işınsu Kestelli, 79 yıllık tarihinde TOBB Yönetim Kurulu'na giren ilk kadın temsilci oldu. Geçtiğimiz dönem İzmir'i TOBB Yönetim Kurulu'nda İzmir'i Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener temsil ediyordu. Yeni dönem için ise İzmir'den Yorgancılar ve Kestelli yönetime girmesi memnuniyet yarattı. Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken de yeniden yönetim kurulunda yer aldı. Kulislerde Yorgancılar'ın Yönetim Kurulu görev dağılımının ardından Başkan Yardımcılığına getirileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Mahmut Özgener, seçim öncesi yoğunluğu nedeniyle bu dönem TOBB yönetiminde kendi isteğiyle yer almak istemediğini belirtti. Konsey üyeliğine İzmir'den Haluk Tezcan, Burak Sertbaş, Murat Kurtalan, Yıldıray Yalınız, Nejaz Özduran girdi. Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yeni TOBB yönetim kurulu üyeleri arasında Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Salih Zeki Murzioğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Zeki Kıvanç, Engin Yeşil, Hakan Ülken, Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Cihat Lokmanoğlu, İbrahim Burkay, Seyit Ardınç, Şekib Avdagiç, Işınsu Kestelli, Ali Çandır, Ender Yorgancılar, Mehmet Tuncay Yıldırım ve Saim Özakalın yer alıyor.Bu dönem kendi isteğiyle görev almadığını dile getiren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Kentimizin TOBB'daki temsilinin artması benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Dostlarıma başarılar diliyorum" dedi. İTB Başkanı Işınsu Kestelli de, "İzmir'de örnek bir dayanışmayla çalıştığımız dostlarım Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar'a da verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, "TOBB, Türk iş dünyası için çok önemli bir kurum. İzmirli tüm STK'larla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Mahmut Başkan'a yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz Işınsu Başkan'la birlikte ülkemiz ve İzmirimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kentimize ve Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.