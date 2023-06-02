TCMB’den KKM için yeni karar

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu. TCMB, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda, verilecek ek menfaat veya getirilerin vade sonundan önce ödenemeyeceğini açıkladı.

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