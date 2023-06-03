Emekliye kademeli zam planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken, gözler 15.3 milyon emekliye yönelik kademeli zam planına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. Masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.



GÖZLER MAYIS ENFLASYONUNDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak.



MECLİS'İN İLK İŞİ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlamasıyla yapılacak ilk işlerinden birinin 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmek olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu konuda prim gününü dikkate alan bir kademelendirme yapılacağını açıkladı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin yasal düzenlemenin temmuz ayının ilk yarısında hayata geçirilmesi bekleniyor.



BAĞ-KUR'LUNUN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK

Yeni hükümetin gündeminde önemli başka düzenlemeler de yer alıyor. Bunların başında, BAĞ-KUR'luların prim gününün SSK ile eşitlenmesi de bekleniyor. BAĞ- KUR'da kadın ve erkekler 9000 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Konuyla ilgili düzenleme hayata geçtiğinde, küçük esnafın emekli olmak için gerekli prim günü 9000'den 7.200'e inecek. Bu durumda çalışmaya 8 Eylül 1999'dan önce başlayan BAĞ-KUR'lulardan prim günü 7.200'ün üzerinde olanlar, yasa çıktığında hemen emekli olabilecek.

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