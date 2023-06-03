İhracatta mayıs rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı ihracatının yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bakan Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir" ifadesini kullandı ve sosyal medya hesabından, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaşanan büyük deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığına işaret edilerek, "2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 102,5 milyar dolara ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.



ENERJİ İTHALATI AZALDI

Açıklamada, "Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur" denildi.





DİĞER