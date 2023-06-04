Çin’e e ticaret hedefi 500 milyon dolar

ELEKTRONİK Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yakın zamanda Çin pazarına 50 Türk markasının PttAVM üzerinden giriş yaptığını belirterek, "Çinliler en fazla kozmetik, gıda ve giyim ürünlerimize ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Eti, Tariş, Papağan, Arzum, Golden Rose, DS Damat gibi markalarımız Çin pazarına hızlı bir giriş yapmış bulunuyorlar. Yakın zamanda kurulan bu dijital ipek yolu sayesinde Çin'e 500 milyon dolarlık e-ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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