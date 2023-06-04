Manisa’da çilek üretimine destek

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteği sürdürüyor. Yapılan meyve fidanı, zeytin kasası, üzüm kelteri desteklerinin yanında son olarak üreticilere çilek üreticisine üretimde kullanılmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla malç naylonu dağıtmaya başladı. Yüzde 75 hibe destekli olarak başlatılan malç naylonu dağıtımı Köprübaşı ilçesiyle başladı. Düzenlenen törende 80 üreticiye 80 top malç naylonu dağıtımı yapıldı.

130 MİLYON TL BÜTÇE

TÖRENDE konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Geçen sene 75 milyon olarak ayırmış olduğumuz kırsal kalkınmaya ayırdığımız bütçe 130 milyona çıktı. 'Köylü Milletin Efendisidir' anlayışıyla çalışmalarımıza ve üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi.