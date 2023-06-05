‘Napolyon kirazı’nda ihracat hızlı başladı

Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kirazda erkenci türlerin yetiştiği illerden Manisa ve İzmir'den başta Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeye meyve sevkiyatı sürüyor. Parlak kırmızı rengi, "kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen ve halk arasında "Salihli kirazı" ya da "Napolyon kirazı" olarak bilinen "Ziraat 0900" türü, bölge üreticisinin ana geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.



Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, 2008'de tescillenen Salihli kirazında hasat ve ihracatın başladığını belirtti. İl genelinde 90 bin dekarda üretilen toplam 49 bin tonluk kirazın yüzde 70'ine denk gelen 35 bin tonunu Salihli kirazının oluşturduğunu aktaran Öztürk, bu sezon yağışlara rağmen erkenci kiraz çeşitlerinde kalite ve verim açısından önemli bir sorun yaşanmadığını dile getirdi. Öztürk, Rusya, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Çin ve Tayvan gibi Uzak Doğu pazarının da ihracatta öne çıktığını belirtti.

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