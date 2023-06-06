EGSD üyelerinden sektörel güçbirliği

EGE Giyim Sanayiciler Derneği (EGSD) üyeleri geleneksel bahar buluşmasında bir araya geldi. Urla Sahne'de gerçekleştirilen etkinliğe EGSD üyeleri eşleri ve çocukları ile katılırken, üyeler etkinlik boyunca bol bol sohbet edip, özlem giderdi. Etkinlikte üyelere seslenen EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, sektörel güç birliğine önem veren bir dernek olarak paydaşlarla projeler geliştirmeye önem verdiklerini belirterek İzmir'e kazandırdıkları projeleri büyüterek sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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