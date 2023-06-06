İşadamlarından örnek duyarlılık

İzmir'in tanınmış siyasetçilerinden Süha Tanık'ın oğlu Hakan Tanık ve Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, "Smart Hotels" adıyla kurdukları oteli ve diğer gruba dahil olan Tamık otelllerini yıkma kararı aldı.Smart adıyla zincirin ilk otelini 8 yıl önce 5 milyon liralık yatırımla İzmir'de hizmete açan Adnan Şen ve eşi Begüm Şen ile Hakan Tanık'ın otellerine deprem testi yaptırdıkları ve bu test sonucunda depreme dayanıksız olduğu ve onarım güçlendirme istediği raporu sonrası doluluk oranı yüzde yüze yakın oteli vebal altında kalmamak adına yıkma kararı aldılar. İşletmecilerin tüm otelleri boşalttıkları ve yıkıp yeniden yaptırmak için start verdikleri ortaya çıktı. Trafik kazasında kaybettikleri oğulları Alp Şen adına vakıf kuran Şen Ailesi, dizilere kiraya verdikleri Şile'deki çiftlik evlerinin gelirini vakfa aktarıyordu. Levent'teki villaları da, tedavi için şehir dışından gelen çocukların konaklaması için hizmet veriyor