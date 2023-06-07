Hayata geçirildiğinde 32 bin nitelikli yatak kapasitesi ile binlerce kişiye istihdam sağlarken turizm için bir cazibe merkezi olacak Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'ne karşı çıkan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti'den tepki geldi. AK Parti İzmir Yönetim ve Yürütme Kurulları seçim sonrası ilk toplantısını İl Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında gerçekleştirdi. 2024 yerel seçimlerinin yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıda Çeşme Projesi'nin durdurulmasına yönelik ret kararı ve tarafların yaptığı açıklamaları da değerlendiren Başkan Saygılı "CHP, 25 yıldır İzmir'i yönetiyor. Yapacağını duyurduğu projelerin yüzde 80'i ya yerinde sayıyor ya rafa kalktı. Kemeraltı, alt ve üst yapısıyla bunların en acıklısı. Şimdi; turizmi şaha kaldıracak olan Çeşme Projesini istemiyorlar. Daha da kötüsü, onlarca kez proje çizdirip uygulayamadıkları Kemeraltı'nı ayağa kaldırmak yerine yine adını kullanıyorlar. Oysa 25 yıldır kimse ellerini kollarını bağlamadı. Çarşının her yağmur sonrası su altında kalmasına göz yumacaklarına, işe buradan başlasınlar" dedi.Çeşme Projesi'nin bugüne kadar sadece demecini verdikleri turizm potansiyelini şaha kaldırmak için bir nimet olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Saygılı, "Bir konsensüsle masaya yatırılan, Sayın Bakanımız tarafından kendilerini de içine alan büyük bir hazırlık dönemi yürütülen projeye karşı çıktılar. Yargı kararını verdi. Bu kez de yine İzmirliyi alet ederek, bu projeyi istemiyoruz; gelin Kemeraltı'nı ayağa kaldıralım dediler. İzmir'i oyuncak ediyorlar. Körfez tüp geçidi, emsal artışı, Karabağlar Kentsel Dönüşümü ve Buca Cezaevi Alanı Projesi gibi, nerede İzmir'i ekonomik ve kültürel anlamda kalkındıracak bir adım atıyoruz, ezberlediklerini yapıyorlar.Engellemek için çırpınıyorlar. Çeşme Projesi; İzmir ve bölge için bir fırsat. Mutlaka yapılacak" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir'i hizmetsizliğe gömdüler. Bu kararla İzmirlilere akıl tutulması yaşatmak istiyorlar. Bu düpedüz ihanettir. Biz bu akıl tutulmasının her daim önünde olacağız" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, "Sıra 2024 sandığında. Yerelde hizmet vakti geliyor. İzmir'in bu özlemi son bulacak. İzmirli artık sokağa çıktığında da mutlu olacak, İzmir'in bu 'olmazcı ve kısır' yönetim anlayışına son vereceğiz" ifadelerini kullandı.