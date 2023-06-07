Çiftçinin yüzü gülecek

Yılda üç ürünün alınabildiği Küçükmenderes havzasında uzun yıllardır yaşanan kuraklık tablosu bu yıl yerini bahar yağmurlarıyla birlikte bolluk ve berekete bıraktı. Son 3 buçuk ayda önemli miktarlarda artan yağışlar nedeniyle bölgedeki barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 29'dan, yüzde 42 seviyelerine kadar yükseldi. Yöre çiftçisine can suyu olan Beydağ Barajı'nda da doluluk oranında gözle görünür şekilde arttı. Yine de üreticilerden suyu dikkatli şekilde kullanmasını ve israf etmemesini isteyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan," DSİ olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile çiftçimizin herhangi bir verim kaybı yaşamadan hasat yapmasını hedefliyoruz. Vahşi sulama yerine çok daha az suyun kullanıldığı damla sulama sistemine geçmeli. Eğer suyu etkin ve doğru kullanırsak, hem üreticilerimiz hem de ülkemiz kazanır" dedi.

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