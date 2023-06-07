  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi “Crown Iris” 1580 İsrailli turistle Marmaris’e geldi

“Crown Iris” 1580 İsrailli turistle Marmaris’e geldi

OSMAN AKÇA

7.6.2023

Gazete

“Crown Iris” 1580 İsrailli turistle Marmaris’e geldi
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1580 İsrailli turist getirdi. Rodos Limanı ziyaretinin ardından dün sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1580 İsrailli yolcu ve 630 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi. Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı. İlçeye ikinci kez gelen gemi, akşam saatlerinde Alanya Limanı'na hareket etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA