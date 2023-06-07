IAOSB’de sanayicilerden Başkan Karace’ye tepki

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Cenk Karace, uygulamalarıyla sanayicilerden tepki çekmeye başladı. Bölgenin eski Başkanı Hilmi Uğurtaş, Cenk Karace'ye, bölgede sanayi amaçlı kullanılan ikinci kalite suya yapılan yüzde 800 zam nedeniyle dava açıyor. Uğurtaş su çekimi yapılan bölgedeki kuyuların çökme olmamasına rağmen kapatılma kararı alındığını ve Cenk Karace'nin kendi firmasının bilgilerini kamuoyu ile izinsiz paylaştığını söyledi.Mayıs ayında OSB yönetimi tarafından dağıtımı yapılan ve Büyükşehir'den alınan ikinci kalite suyun dağıtım bedeline yapılacak zam konusu ile su kuyularında meydana gelen çökme iddiaları sebebiyle kuyuların kapanması gündeme gelmişti. OSB'de firması bulunan Uğurtaş, en önemli girdilerinin su maliyetleri olması sebebiyle yapılacak zamma itiraz ettiğini belirtti. Uğurtaş ayrıca başkanlık yaptığı dönemlerde kuyularda çökme olmadığını ve düzenli aralıklarla ölçüm yaptırdığını da belirterek Başkan Karace'ye dava açacağını söyledi.