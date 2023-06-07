  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi IAOSB’de sanayicilerden Başkan Karace’ye tepki

IAOSB’de sanayicilerden Başkan Karace’ye tepki

7.6.2023

Gazete

IAOSB’de sanayicilerden Başkan Karace’ye tepki
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Cenk Karace, uygulamalarıyla sanayicilerden tepki çekmeye başladı. Bölgenin eski Başkanı Hilmi Uğurtaş, Cenk Karace'ye, bölgede sanayi amaçlı kullanılan ikinci kalite suya yapılan yüzde 800 zam nedeniyle dava açıyor. Uğurtaş su çekimi yapılan bölgedeki kuyuların çökme olmamasına rağmen kapatılma kararı alındığını ve Cenk Karace'nin kendi firmasının bilgilerini kamuoyu ile izinsiz paylaştığını söyledi.



CENK KARACE Hilmi Uğurtaş

ESKİ BAŞKANDAN İTİRAZ!
Mayıs ayında OSB yönetimi tarafından dağıtımı yapılan ve Büyükşehir'den alınan ikinci kalite suyun dağıtım bedeline yapılacak zam konusu ile su kuyularında meydana gelen çökme iddiaları sebebiyle kuyuların kapanması gündeme gelmişti. OSB'de firması bulunan Uğurtaş, en önemli girdilerinin su maliyetleri olması sebebiyle yapılacak zamma itiraz ettiğini belirtti. Uğurtaş ayrıca başkanlık yaptığı dönemlerde kuyularda çökme olmadığını ve düzenli aralıklarla ölçüm yaptırdığını da belirterek Başkan Karace'ye dava açacağını söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA