Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasının ardından Bakanlıklarda görev devir teslimleri yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, yeni görevini devralarak bakanlık yatırımlarıyla ilgili ilk hedeflerini açıkladı. Uraloğlu ilk etapta, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir- Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek tamamlayacaklarını vurguladı. Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, emisyon salınımının yoğun olduğu sektörlerden olan ulaştırmada, yatırımlar yeni teknolojiler en üst düzeyde kullanılarak ve yeşil dönüşüme uyumu dikkate alınarak tasarlanacak, akıllı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları geliştirilecek. Kara yolunda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları yaygınlaştırılacak.Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine toplamda 3,2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak. Hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarda, kaliteli, etkin, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknolojiye sahip altyapı ve sistemlerle nitelikli insan gücüne dayalı, sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet eden, tüm paydaşlara açık ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip havacılık sektörü dünya lideri haline getirilecek.Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demir yollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak. Hızla devam edecek demir yolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılı için 2028'e kadar İzmir- Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze- YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana-Toprakkale-Bahçe-Nurdağ- Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla- Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana-Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa-Gemlik, Mürşitpınar- Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı- Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, Çetinkaya-Malatya, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice- Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray- Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir- Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek. Ayrıca, İstanbul- Ankara Süper Hızlı Tren açılışının da 2028'e kadar yapılması hedefleniyor. Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı da hizmete sunulacak projeler arasında yer alıyor.Hizmete açılacak Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip il sayısı 2053'e kadar 8'den 52'ye yükseltilecek. Demir yolu taşımacılığını artırmak amacıyla lojistik merkezlere fabrikalara, OSB'lere, madenlere ve limanlara bağlantı sağlayacak iltisak hattı yatırımları gerçekleştirilecek. Yıllık 38 milyon tonla yüzde 4 olan demir yolu yük taşımacılığının payı, 2028'e kadar 146 milyon tonla yüzde 11,24'e, 2035'e kadar 306 milyon tonla yüzde 20,12'ye ve 2053'e kadar 448 milyon tonla yüzde 22'ye çıkarılacak. Yıllık 19 milyon yolcuyla yüzde 1 olan demir yolu yolcu taşımacılığı payı, 2028'e kadar 97,9 milyon yolcuyla yüzde 4,15'e, 2035'e kadar 145,67 milyon yolcuyla yüzde 5,31'e ve 2053'e kadar 269,8 milyon yolcuyla yüzde 6,2'ye çıkarılacak. TÜRASAŞ'ın ürettiği Milli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübelerle Hızlı Tren Seti proje çalışmalarına devam edilecek.İnternet altyapısının dünya standartlarına uygun şekilde geliştirme çalışmalarına hızla devam edilecek, saniyede 100 megabit internet hizmeti her eve ulaştırılacak. 5G teknolojisiyle yüzde 100 oranında nüfus kapsaması sağlanacak, 6G teknolojisine yönelik çalışmalar yapılacak. Fiber geniş bant abone yoğunluğu uzun vadede tüm Türkiye'yi kapsayacak hale getirilecek. Planlanan 67 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarıyla, kısa vadede mobil geniş bant abone yoğunluğu yüzde 100'e çıkarılarak her eve yüksek hızlı internet hizmeti ulaştırılacak.