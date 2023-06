Emekliler Haziran ayında çifte bayram yaşayacak

Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 15,26 olurken, vatandaşların gözleri yapılacak emekli maaşı zamlarına çevrildi. Çalışan yıla oranla kıdeme göre değişiklik gösteren memur maaşları hakkında Başkan Erdoğan, memurların en düşük maaşını temmuzda 22 bin liraya yükseltme sözün vermişti. Buna göre temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek.



YÜZDE 94 ZAM TAHMİNİ

700 bini aşkın kamu çalışanlarının alacağı zamlı maaşları değerlendiren Karakaş, "Yapılacak zamla en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselecek.. Buradan hareketle yaptığımız hesaplamada birinci derecedeki bir memurun 11 bin 340 lira olduğu görülmekte. Dolayısıyla 22 bin liraya tamamlamak için en az yüzde 94 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselmiş oluyor. Kamudaki dengeleri ve yapılacak olan zammı da göz önünde bulundurduğumuz zaman maaş oranları buna göre şekillenecek" dedi.



EMEKLİLERE DE YANSIYACAK

Emeklilerin maaşının ocak ve temmuz aylarında yeniden güncellendiğini hatırlatan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyon oranı ve refah payı eklenerek sonuca ulaşıldığını ancak maaş hesaplama sisteminin ve güncelleme sisteminin farklı olduğunu söyleyen Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur emeklilerinin maaşının güncellenmesi tamamen emeklilerin maaş oranına bağlı. Yani memurlara ne kadar zam gelirse, memurlar hangi hakları elde ederlerse bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor" diye konuştu.



"NE VAAT ETTİYSEK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir, Asgari ücret, emekli, memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz. Acil olan bu hususlar dışında Seçim beyannamemizde neleri vaat etti isek bunları bir bir gerçekleştireceğiz. Aciliyeti olanlara öncelik vereceğiz. Aile ve gençlik bankasından bahsetmiştik, yerli ve milli gazla dışarı vereceğimiz paralar cebimizde kalacak" ifadelerini kullandı.



AYLIK VE İKRAMİYE BİRLİKTE YATACAK

Başkan Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracakları müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren yatmaya başlayacak. Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. Bağ- Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.



EN DÜŞÜK MAAŞLAR

En düşük memur maaşı: 22 bin lira En düşük emekli memur: 15 bin 328 lira En düşük kamu işçi maaşı: 25 bin 12 lira En düşük şef maaşı: 26 bin 811 lira En düşük müdür maaşı : 33 bin 858 lira En düşük öğretmen maaşı: 26 bin 898 lira

