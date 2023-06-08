“Kasım ayında ilk uzay yolculuğunu planlıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Teknofest'te kamuoyuna tanıttığı ilk Türk uzay yolcusunun Kasım ayında uzaya çıkmasının beklendiğini ifade etti. Kacır, Türk-Uzay Bilim Misyonu'nun hedeflerinden sadece biri olduğunu belirterek, "Milli uzay programımızda en önemli konulardan biri Ay misyonumuz. Önümüzdeki 1.5 yıl içinde inşallah Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz" dedi. Togg'un yeni nesil sanayi politikamızın simgesi olduğunu ifade eden Kacır, 30 Ağustos'ta Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de TEKNOFEST düzenleneceğini söyledi.

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