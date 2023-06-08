OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

OECD'NİN "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye ve Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltti. Küresel toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağı belirtilen raporda ABD, Çin ve Türkiye büyüme tahminleri yükselirken Alman Ekonomisi için büyüme tahmini "sıfır büyümeye" düşürüldü. Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 44,8, gelecek yıl yüzde 40,8 olacağı, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10 ve gelecek yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi. Raporda, küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının "uzun bir yol" ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

DİĞER