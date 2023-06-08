Turizm bölgelerinde bayram coşkusu! Otellerde 600 bin kişi konaklayacak

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamasının ardından turizmde telefon trafiği katlandı. 9 günlük tatili fırsat bilen yerli turist, başta sahil bölgeleri olmak üzere otellere akın edecek. Tatili iki etap halinde geçirecek olan yerli turist, ortalama 4 gece 5 günlük paketleri tercih ediyor. Kalan diğer bölümü ise eş-dost ve akraba ziyaretlerine ayırıyor. Bayram döneminde Akdeniz ve Ege yine öne çıkarken, Karadeniz, Kapadokya ve GAP turlarına da ilgi yüksek. Bu dönemde ortalama oda fiyatları gecelik 3 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bayramda 600 bin kişinin yurtiçi otellerde konaklama yapacağını, 100 bin kişinin de yurtdışına gideceğini aktaran turizmciler, sadece otel konaklamalarıyla yaklaşık 1.5 milyar TL'lik ekonominin oluşacağını vurguluyor.

250 BİNİ ANTALYA'DA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Ramazan Bayramı'nda hem tatilin kısa süreli olması hem de havaların soğuk gitmesi nedeniyle dolulukların yüzde 80'lerde kaldığını belirterek, "Bu bayram için çok güçlü bir telefon ve rezervasyon trafiği var. Oteller yüzde 100 dolacak. Yaklaşık 250 bin yerli turist bayramı Antalya'daki otellerde geçirecek" dedi. Tatilcilerin bayramı ikiye böldüğünü anlatan Kavaloğlu, "Ortalama 4 gece 5 gün konaklayacaklar. Gecelik oda fiyatları ise alt segment otellerde 2.500- 3.000 TL'den, orta segmentte 10-15 bin TL'den, üst segmentte ise 25 bin TL'den başlıyor ve yukarıya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

YURTDIŞINA TALEP YÜKSEK

Travelzone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, bayram döneminde yaklaşık 600 bin kişinin yurtiçindeki otellerde tatil yapacağını belirterek, 100 bin kişinin de yurtdışına çıkacağını söyledi. Öztürk, "Yurtiçinde Ege ve Akdeniz öne çıkıyor. Ancak Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesine de ilgi yüksek. Ortalama 4 gece 5 günlük turlar tercih ediliyor" dedi. Yurtdışına da büyük bir talebin olduğunu anlatan Öztürk, "Yurtdışında vize krizine rağmen yine Avrupa İtalya, İspanya gibi ülkelere talep çok yüksek. Vizesi olmayan ya da alamayanlar ise Mısır ve Balkanlar'a yöneliyor. Yurtdışı turlarda otel-uçak dahil kişi başı 500 ila 1.500 euro arasında fiyatlar şekilleniyor. Bayramda 100 bin işi yurtdışına çıkacak" dedi.

2.500 TL'DEN BAŞLIYOR

Son dönemin popüler tatil destinasyonları arasında giren Datça'daki Maritimum Datça Otel'in sahibi Mehmet Aytekin, bayramda bölgeye çok yüksek ilginin olduğunu söyledi. Hali hazırda rezervasyonların yüzde 90'ları bulduğunu anlatan Aytekin, "Çok yoğun bir talep var. Bayram için tatil planlayanlar hızlı olmalı yoksa yer bulmakta zorlanabilir. Bizde de son bir oda kaldı" dedi. Bölgede otellerin gecelik oda fiyatının 2.500 TL'den başlayıp 12 bin TL'ye kadar çıktığını anlatan Aytekin, rezervasyonların ağırlıklı olarak 3 gece 4 gün olarak şekillendiğini ekledi.

KONAKLAMA 5.5 GÜNE ÇIKTI

JOLLY Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Burçin Baysak, bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından günlük konaklamanın artacağını belirterek, "Bu karardan önce ortalama konaklamalar 3.5-3.7 gece olarak seyrediyorken açıklama sonrası bu rakamın 5.5 gece seviyelerine yükseleceğini düşünüyoruz. Kişi sayısında da yüzde 20 gibi bir artış olur" dedi. Kararın duyurulmasıyla birlikte çok hızlı bir talebin oluştuğunu anlatan Baysak, "Yurtiçinde Ege ve Akdeniz bölgeleri öne çıkarken yurtdışında hem vizeli hem de vizesiz turlarda artış bekliyoruz" diye konuştu.