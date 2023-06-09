Izmir’deki yeni SIT alanları ilan edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı İzmir'in Karaburun, Konak, Aliağa ve Kemalpaşa ilçelerinde kimi alanları SİT ilan ederek koruma altına alırken kimi yapıları da tescilli yapı ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı kentteki korunması gereken tarihi SİT alanlarına yenilerini ekledi. İzmir 1 ve 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulları Karaburun'daki bir alanı arkeolojik SİT ilan ederken Konak, Aliağa ve Kemalpaşa'da bazı yapıları da korunması gereken yapı olarak belirledi. Karaburun'da Eğlenhoca Mahallesi'nde Yukariovacık Mevkii'nde Geç Roma, Erken Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait amorf, seramik parçaları ve çatı kiremidi parçaları bulunan bölge 3'üncü derece arkeolojik SİT ilan edildi. Aliağa ve Menemen sınırındaki sanayi alanı içerisinde kalan Hatundere Tümülüsü'nün koruma alanları bakanlık tarafından ilan edildi.

DİĞER