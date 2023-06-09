Yangınlarda zarar gören ormanlar yeşillendirildi

TÜRKİYE tarihinin 2021'de meydana gelen en büyük orman yangınlarında tahrip olan alanlarda rehabilitasyon çalışmaları tamamlanırken bu bölgelerde yaşanan değişim fotoğraf karelerine yansıdı.

Çalışmaları koordine eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, hiçbir orman alanında imara ve yapılaşmaya izin verilmediğini bildirdi. 139 bin 500 hektarlık alanda 2021 yılında meydana gelen yangınların izleri silinirken herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediği, bölgedeki bitki örtüsünün canlanmaya başladığı açıklandı.