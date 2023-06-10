Merkez Bankası’na ilk kadın başkan

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylelikle Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Merkez Bankası'nın eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı'na atandı. 5 yıl aradan sonra Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimini devralmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na beklenen atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO'su Hafize Gaye Erkan atandı. İlk kez bir kadının Merkez Bankası Başkanı olduğu atama dünya basınında büyük yankı uyandırdı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kurumun 6. başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı.