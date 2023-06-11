Atıklar temizlendi yavru balıklar bırakıldı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, 'Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında deniz dibinde yapılan temizlik çalışmasında 10 ton katı atık toplandı. Denize 15 bin çipura ile 15 bin levrek yavrusu bırakıldı. Torba Balıkçı Barınağı'nda yapılan etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Koray Kemiksiz ve idari amirler katıldı.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

ETKİNLİKTE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar deniz dibi temizliği kapsamında dalış yaptı. Deniz dibinden şişeden damacanaya, tonozdan hayalet ağlara kadar pek çok katı atık çıkarıldı.

Bunun yanı sıra vinç yardımıyla deniz dibinden tonoz çıkarıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde TURMEPA'ya ait atık toplama gemisine bedelli yer tahsisi protokolü imzalandı. Etkinliğe katılan heyet denize 15 bin çipura ve 15 bin levrek yavrusu bıraktı.